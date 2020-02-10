Лучшим фильмом 2019 года стала лента "Паразиты"

Южнокорейский фильм "Паразиты" получил "Оскар" как лучший фильм 2019 года, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Комедийно-драматическая лента режиссера Пон Чжун Хо также была признана лучшим иностранным фильмом (до 2020 года номинация называлась "Лучший фильм на иностранном языке").
#Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com/AokyBdIzl5— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Сам Пон Чжун Хо получил "Оскар" как лучший режиссер, оставив без наград Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса и Сэма Мендеса.
В общей сложности картина Чжун Хо получила четыре "Оскара" (еще одна награда – за оригинальный сценарий).
"Паразиты" также принесли режиссеру Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского фестиваля, премию BAFTA, награды Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США и "Золотой глобус".