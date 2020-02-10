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Лучшим фильмом 2019 года стала лента "Паразиты"

Комедийно-драматический фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо также получил награду Американской киноакадемии как лучший иностранный фильм.

Фильм Пон Чжун Хо (на фото) получил в общей сложности четыре "Оскара"
Фильм Пон Чжун Хо (на фото) получил в общей сложности четыре "Оскара"
Фото: EPA

Южнокорейский фильм "Паразиты" получил "Оскар" как лучший фильм 2019 года, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Комедийно-драматическая лента режиссера Пон Чжун Хо также была признана лучшим иностранным фильмом (до 2020 года номинация называлась "Лучший фильм на иностранном языке").

Сам Пон Чжун Хо получил "Оскар" как лучший режиссер, оставив без наград Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса и Сэма Мендеса.

В общей сложности картина Чжун Хо получила четыре "Оскара" (еще одна награда – за оригинальный сценарий).

"Паразиты" также принесли режиссеру Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского фестиваля, премию BAFTA, награды Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США и "Золотой глобус".

Теги: кино, Оскар, Оскар 2020
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