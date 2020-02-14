"007: Не время умирать". Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Видео
На YouTube-канале James Bond 007 презентовали трейлер фильма "007: Не время умирать". В ролике использован саундтрек в исполнении американской певицы Билли Айлиш. Это 25-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде. По сюжету картины агент Джеймс Бонд решает отойти от дел и отдохнуть на Ямайке. Но сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер просит его принять участие в расследовании исчезновения ученого. Лента станет 25-м фильмом франшизы о Джеймсе Бонде, в основе которой серия романов британского писателя Яна Флеминга. Режиссер – Кэри Фукунага. Роли исполнили Дэниел Крейг, Рами Малек, Наоми Харрис, Леа Сейду. Мировая премьера намечена на 3 апреля 2020 года
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