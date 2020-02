Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму "007: Не время умирать"

Американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел стали авторами композиции "Не время умирать" для 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

Американская певица Билли Айлиш на своей странице в Instagram опубликовала инструментальный отрывок саундтрека к новому фильму о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать".

"Мы с братом написали песню к 25-му фильму об агенте 007. Она называется "Не время умирать", – написала певица.

Мировая премьера фильма "007: Не время умирать" запланирована на 3 апреля 2020 года.

Билли Айлиш в 2020 году получила четыре награды музыкальной премии "Грэмми". Ее брат Финнеас О’Коннел получил "Грэмми" как продюсер года.

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.