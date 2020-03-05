В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Двое людей, которых госпитализировали в Черновицкой области с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, накануне путешествовали по Италии.

5 марта в Черновицкой области в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек. Об этом проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", – рассказали в пресс-службе.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. 4 марта стало известно, что еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.