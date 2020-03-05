Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Двое людей, которых госпитализировали в Черновицкой области с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, накануне путешествовали по Италии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Двух человек госпитализировали сегодня
Двух человек госпитализировали сегодня
Фото: hromadske.ua

5 марта в Черновицкой области в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек. Об этом проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", – рассказали в пресс-службе.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1260708750803827

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. 4 марта стало известно, что еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Теги: Украина, Италия, больница, Черновицкая область, путешествия, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рок-музыканта Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам – СМИ
Жена рок-музыканта Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам – СМИ
  Forever. Вышел клип рэперов Lil Baby и Lil Wayne. Видео
  Forever. Вышел клип рэперов Lil Baby и Lil Wayne. Видео
Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой
Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой
Успенская и Закирова поцеловались в губы
Успенская и Закирова поцеловались в губы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS