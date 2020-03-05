Ученые рассказали, что коронавирус мутировал в два подтипа

Коронавирус SARS-CoV-2 за последнее время сгенерировал 149 точек мутации и превратился в подтипы L и S.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 мутировал в два подтипа – L и S, об этом идет речь в исследовании ученых из Китая, опубликованном на сайте научного журнала National Science Review 3 марта.

В исследовании указано, что коронавирус в последнее время сгенерировал 149 точек мутации, благодаря чему и превратился в подтипы L и S.

Подтип L является более заразным и агрессивным штаммом вируса. Этот подтип был более распространен в начале вспышки болезни, но из-за превентивных мер в январе количество заражений снизилось.

Подтип S менее опасный и более старый штамм вируса. Ученые отмечают, что из-за относительно слабого влияния человека на этот подтип он может быть обнаружен у большего количества людей.

Исследование показало, что большинство людей заражены одним из двух подтипов коронавируса, но есть примеры, когда человек заражен и подтипом L, и подтипом S.

Авторы исследования заявили, что в настоящее время нельзя исключать возможность новых мутаций.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на 5 марта в Китае коронавирусом заболело 80 409 человек, 52 045 пациентов вылечили и выписали из больницы. 3012 человек умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах (2103 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 214 (48 человек умерли за сутки). Всего в мире зарегистрировано 93 090 инфицированных.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. Пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.