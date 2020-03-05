Зеленский раскритиковал правительство, Рада сменила премьера и Кабмин. Главное за день

Зеленский заявил, что экономика Украины "рискует проехаться лицом по земле"

Выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу действовавшего на тот момент Кабинета Министров. Глава государства, в частности, заявил, что "экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". Зеленский отметил, что ему не стыдно за правительство, но хотелось бы им гордиться.

Рада уволила Гончарука

Народные депутаты Украины после критики президента 353 голосами "за" поддержали отставку премьер-министра Алексея Гончарука, ранее подавшего об этом заявление.

Сам Гончарук заявил, что шесть месяцев работы правительства – слишком мало для его оценки.

Премьером назначен Шмыгаль

На должность нового главы правительства Зеленский внес кандидатуру Дениса Шмыгаля, который был до этого вице-премьер-министром. Его утвердили главой правительства.

Шмыгаль внес в Раду кандидатуры 13 членов Кабмина, Зеленский внес представление на министров иностранных дел и обороны. Предложенных премьер-министром персоналий на должности в правительстве Рада одобрила. Были также избраны главы МИД и Министерства обороны.

В Раде объявили внеочередное заседание по Рябошапке

Народные депутаты собрали подписи для проведения 5 марта внеочередного заседания Рады. Единственным вопросом в повестке дня будет рассмотрение проекта постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

Освобожденному из ОРДЛО украинцу объявили подозрение

Следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинцу, уличенному в пытках соотечественников в тюрьме боевиков "ДНР". По данным СМИ, речь идет о бывшем милиционере Евгении Бражникове.

Блумберг больше не претендует на должность президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, американский миллиардер Майкл Блумберг объявил о завершении предвыборной кампании на должность президента США после провала на праймериз Демократической партии.

В Украине на коронавирус проверяют шесть человек

На наличие коронавируса SARS-CoV-2 украинские медики проверяют шесть человек, они находятся в изоляции.