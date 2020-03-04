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Внеочередное заседание Верховной Рады. Онлайн-репортаж

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, как ожидается, будет уволен премьер-министр Алексей Гончарук и назначен новый состав Кабинета Министров во главе с нынешним вице-премьером Денисом Шмыгалем. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.

Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание
Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание
Фото: Depositphotos.com
Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль
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