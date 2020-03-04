Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Трое кандидатов в новый Кабмин отказались от должностей – СМИ

По данным изданий НВ и "Буквы", глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев, экономист Роман Жуковский и бывший министр энергетики Иван Плачков отказались от должностей в новом Кабмине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня Рада может отправить действующий Кабмин в отставку
Сегодня Рада может отправить действующий Кабмин в отставку
Фото: kmu.gov.ua

От должностей в новом Кабинете Министров Украины уже отказались Олег Коростелев и Роман Жуковский. Об этом пишет издание НВ со ссылкой на источники во фракции партии "Слуга народу".

Глава конструкторского бюро "Луч", которое производит современное оружие и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", Коростелев якобы отказался от должности вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности.

"Причина – его возраст и желание заниматься исключительно КБ "Луч", – сказал собеседник издания.

Коростелеву 71 год.

Экономист Жуковский отказался от предложения возглавить Министерство развития экономики и торговли, пишет издание.

Он якобы сказал, что ему интереснее было бы работать в Нацбанке Украины.

По данным издания "Буквы", бывший министр энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады.

"Украинская правда" сообщала, что сегодня, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Верховная Рада, Министерство энергетики, Иван Плачков, заседание, Кабмин, Олег Коростелев, Роман Жуковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals
Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals
  Go!. alyona alyona выпустила клип на саундтрек к ленте "Пульс". Видео
  Go!. alyona alyona выпустила клип на саундтрек к ленте "Пульс". Видео
"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную
"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную
  В Киеве выступит группа Liverpool Legends
  В Киеве выступит группа Liverpool Legends
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS