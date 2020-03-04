Трое кандидатов в новый Кабмин отказались от должностей – СМИ

По данным изданий НВ и "Буквы", глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев, экономист Роман Жуковский и бывший министр энергетики Иван Плачков отказались от должностей в новом Кабмине.

Сегодня Рада может отправить действующий Кабмин в отставку Фото: kmu.gov.ua

От должностей в новом Кабинете Министров Украины уже отказались Олег Коростелев и Роман Жуковский. Об этом пишет издание НВ со ссылкой на источники во фракции партии "Слуга народу".

Глава конструкторского бюро "Луч", которое производит современное оружие и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", Коростелев якобы отказался от должности вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности.

"Причина – его возраст и желание заниматься исключительно КБ "Луч", – сказал собеседник издания.

Коростелеву 71 год.

Экономист Жуковский отказался от предложения возглавить Министерство развития экономики и торговли, пишет издание.

Он якобы сказал, что ему интереснее было бы работать в Нацбанке Украины.

По данным издания "Буквы", бывший министр энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады.

"Украинская правда" сообщала, что сегодня, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.