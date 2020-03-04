Милованов отказался продолжить работу в новом правительстве – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в новом правительстве возглавил Министерство аграрной политики, но он отказался, сообщает LIGA.net.

Милованов не согласен с разделением его ведомства на две структуры Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост после отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом 4 марта сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него, утверждает собеседник.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что после разделения Минэкономики на два министерства Милованов может занять должность министра аграрной политики в новом правительстве.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по его информации, Милованов не согласен с разделением его ведомства на две структуры.

"Среди причин возможной отставки источники называют несогласие с разделением правительства на олигархические квоты, и последствия этих действий: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений”, – написал журналист.

Источник LIGA.net в Минэкономики сообщил, что Милованов решил отказаться от предложения возглавить новое министерство в новом правительстве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Проект постановления зарегистрирован в Раде, документ уже поддержал профильный комитет. Вероятным кандидатом на эту должность называют вице-премьер-министра Украины – министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля.

На 16.00 4 марта по требованию Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров Украины".

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.