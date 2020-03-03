С сайта ОАСК пропало сообщение о заявлении Гончарука

По словам судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка, сообщение было удалено в связи с тем, что Кабинет Министров Украины заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук такого заявления не подавал.

В ОАСК буду выяснять, кто является истцом Фото: pixabay.com

С сайта Окружного административного суда Киева пропало сообщение о том, что Алексей Гончарук просит ОАСК запретить включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабинета Министров в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта.

Ранее судья ОАСК Павел Вовк в Facebook написал, что сообщение будет удалено, так как на сайте Кабмина появилась информация о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалось.

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, которое поступило сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и по техническим причинам перестал работать", – заявил Вовк.

По состоянию на 22.10 3 марта сайт ОАСК уже работает, но вышеупомянутого сообщения на нем уже нет.

4 марта на сайте ОАСК появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Владимир Зеленский. Должность заявителя не указана.

Аналогичное сообщение было опубликовано и на Facebook-странице суда.

Скриншот: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук 28 февраля заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина.

СМИ писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Парламент не сможет уволить премьера, у которого есть годичный иммунитет, если он сам не подаст заявление об уходе.