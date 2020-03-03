Опубликовано решение об ограничении зарплат главам украинских госкомпаний

Заработные платы руководителям украинских государственных компаний в соответствии с решением Кабинета Министров не должны превышать 1,25 млн грн.

В официальном издании Кабинета Министров Украины “Урядовий кур’єр” 3 марта опубликовано постановление правительства №141 от 5 февраля, которым ограничены зарплаты руководителей государственных компаний и членов наблюдательных советов. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”. Текст постановления также доступен на официальном сайте Кабмина.

В соответствии с решением, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен превышать 1,25 млн грн.

Размер выплат членам набсоветов Кабмин привязал к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: члены набсоветов смогут получать от пяти (при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год) до 22 (при выручке свыше 20 млрд грн в год) средних зарплат. Ранее годовые выплаты членам набсовета составляли от 548 тыс. до 6,3 млн грн.

Также правительство убрало 10-процентную доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Кабмин рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления постановления в силу.

В средине января 2020 года на фоне скандала с установлением серьезных надбавок к зарплатам членов правительства Кабмин ограничил размер выплат министрам и их заместителям. Тогда президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать концепцию оплаты труда для топ-менеджеров государственных компаний.