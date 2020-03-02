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Гончарук анонсировал повышение зарплат некоторым категориям врачей на 30%

С 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Для украинцев впервые, наверное, появится настоящая бесплатная медицина
Гончарук: Для украинцев впервые, наверное, появится настоящая бесплатная медицина
Фото: kmu.gov.ua

В 2020 году планируется повышение зарплат некоторым категориям врачей на 30%. Об этом 2 марта во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Говоря о приемных отделениях, хочу сказать, что через месяц у нас начнется этап медицинской реформы. О нем много говорят и вокруг этого много манипуляций. Я хотел бы внести ясность: это очень правильная вещь, которая должна стартовать с 1 апреля. Она приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата повысится на 30%. По отдельным расчетам, в отдельных больницах даже больше. И что самое главное – для украинцев впервые, наверное, появится настоящая бесплатная медицина. Это отдельные услуги, которые включены в гарантированный пакет", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что до апреля есть еще время на организационные моменты, в том числе планируется пересмотреть сеть опорных больниц.

"Реформа планировалась очень давно, без реальных расчетов… По состоянию на сегодня, у нас уже есть цифры из всех регионов, по которым Национальная служба здоровья сможет рассчитать точную модель опорных больниц… Опасения по поводу закрытия больниц не подтвердились. Конечно, никто ничего не должен закрывать. Административно к реформам мы готовы, но ближайший месяц будет сложным, в частности в коммуникационном плане”, – сказал Гончарук.

На этом этапе украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, потому что заработает программа медицинских гарантий.

Программа медицинских гарантий содержит первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную, паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом); медицинскую реабилитацию; медицинскую помощь в связи с родами и реимбурсацию лекарственных средств (программа "Доступные лекарства").

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

Теги: Украина, медицина, зарплата, реформы, больница, Национальная служба здоровья, Алексей Гончарук, медреформа
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