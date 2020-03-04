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Профильный комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука поддержало 23 из 25 присутствующих членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.

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Гончарук написал заявление об отставке 3 марта
Гончарук написал заявление об отставке 3 марта
Фото: kmu.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает "Интерфакс-Украина". 

Такое решение поддержало 23 члена комитета из 25 присутствующих. Всего в комитете работают 28 парламентариев.

Теперь президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра, которое также сначала должен рассмотреть комитет. Вероятным кандидатом на эту должность является вице-премьер-министр Украины – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

Комитет пока ушел на перерыв, когда именно он продолжит заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина, пока неизвестно. Его глава, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко пообещал уведомить парламентариев об этом позже.

Член этого комитета, нардеп от "Батьківщини" Алена Шкрум обнародовала в Facebook фото заявления Гончарука об отставке. Оно датировано 3 марта.

https://www.facebook.com/alyxrum/posts/10159546297719358

На 16.00 4 марта по требованию Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров Украины".

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. 

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Украина, правительство, Алена Шкрум, отставка, Владимир Зеленский, парламент, комитет, голосование, Алексей Гончарук, Андрей Клочко, Кабмин
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