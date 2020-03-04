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Нардеп о возможном назначении Шмыгаля на пост премьер-министра: Будет намного больший акцент на экономике и поддержке промышленности

Заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем.

Сегодня Рада может проголосовать за назначение Шмыгаля
Сегодня Рада может проголосовать за назначение Шмыгаля
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Вице-премьер-министр Украины – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль в случае своего назначения на должность главы правительства будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности, чем действующий Кабмин. Об этом вечером 3 марта после заседания фракции партии "Слуга народа" заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент в том числе на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", – отметила Кравчук.

Она высказала мнение, что у нардепов "хорошие ощущения" от его возможного назначения.

Нардеп считает, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.

"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать", – добавила Кравчук.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". 

Вечером 3 марта стало известно, что Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. По словам народных депутатов от "Слуги народа", президент Зеленский на встрече с фракцией монобольшинства предложил назначить главой правительства вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Теги: экономика, промышленность, отставка, голосование, премьер-министр, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Евгения Кравчук, Кабмин
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