У президента нет другого выбора, кроме как уволить Гончарука – политолог Молчанов

Отказ уволить премьер-министра Алексея Гончарука покажет только слабость как лично президента Владимира Зеленского, так и созданной им вертикали, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов: В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают Фото: Kirill Molchanov / Facebook

У президента Украины Владимира Зеленского после анонса изменений в Кабмине уже нет другого выбора, кроме как уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра, любой другой вариант покажет слабость президента, пишет 3 марта в своем Fаcebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"У президента уже нет особого выбора. Народ уже прослышал, что Гончарука наконец-то выкинут вместе с его самокатом. И возрадовался. Теперь отказ снести премьера покажет только слабость как лично Владимира Зеленского, так и созданной им вертикали. В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают", – считает эксперт.

Он объяснил, как именно через СМИ президенту и обществу пытаются навязать мысль, что сейчас не стоит увольнять Гончарука.

"Сегодня начался цирк. Сначала по удивительному совпадению оказалось, что коронавирус уже в Украине (ждем массовые комментарии экспертов, что в такой ситуации снимать премьера нельзя). Затем появились сообщения, что МВФ якобы не будет сотрудничать с новым премьером (вопросом "с чего вдруг" у нас, как обычно, никто не задался). Потом понеслись сплетни, что сразу несколько послов требуют встречи с Владимиром Зеленским (ждем объяснения для непонятливых, якобы Европа и Штаты выступают за сохранение распрекрасного Гончарука)", – написал Молчанов.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Главным кандидатом на должность премьер-министра Украины в случае отставки Гончарука является действующий вице-премьер Денис Шмыгаль, заявляют источники агентства "РБК-Украина" в "Слуге народа".