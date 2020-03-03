Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

У президента нет другого выбора, кроме как уволить Гончарука – политолог Молчанов

Отказ уволить премьер-министра Алексея Гончарука покажет только слабость как лично президента Владимира Зеленского, так и созданной им вертикали, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирилл Молчанов: В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают
Кирилл Молчанов: В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают
Фото: Kirill Molchanov / Facebook

У президента Украины Владимира Зеленского после анонса изменений в Кабмине уже нет другого выбора, кроме как уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра, любой другой вариант покажет слабость президента, пишет 3 марта в своем Fаcebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"У президента уже нет особого выбора. Народ уже прослышал, что Гончарука наконец-то выкинут вместе с его самокатом. И возрадовался. Теперь отказ снести премьера покажет только слабость как лично Владимира Зеленского, так и созданной им вертикали. В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают", – считает эксперт.

Он объяснил, как именно через СМИ президенту и обществу пытаются навязать мысль, что сейчас не стоит увольнять Гончарука.

"Сегодня начался цирк. Сначала по удивительному совпадению оказалось, что коронавирус уже в Украине (ждем массовые комментарии экспертов, что в такой ситуации снимать премьера нельзя). Затем появились сообщения, что МВФ якобы не будет сотрудничать с новым премьером (вопросом "с чего вдруг" у нас, как обычно, никто не задался). Потом понеслись сплетни, что сразу несколько послов требуют встречи с Владимиром Зеленским (ждем объяснения для непонятливых, якобы Европа и Штаты выступают за сохранение распрекрасного Гончарука)", – написал Молчанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2812730342287377&id=100006513155033

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Главным кандидатом на должность премьер-министра Украины в случае отставки Гончарука является действующий вице-премьер Денис Шмыгаль, заявляют источники агентства "РБК-Украина" в "Слуге народа".

Теги: отставка, Владимир Зеленский, премьер-министр, Кирилл Молчанов, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS