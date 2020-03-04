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Нардепы из фракции "Европейская солидарность" попросили у Разумкова попкорн на сегодняшнее заседание Рады

Сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть вопрос отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука и ряда министров. Нардепы от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, Алексей Гончаренко и Николай Величкович призвали спикера Рады Дмитрия Разумкова обеспечить депутатов попкорном.

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Сегодня Рада рассмотрит кадровые вопросы
Сегодня Рада рассмотрит кадровые вопросы
Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой обеспечить депутатов попкорном на сегодняшнем внеочередном заседании Рады, на котором планируются кадровые перестановки. Копию обращения на своей странице в Facebook обнародовал нардеп Владимир Арьев.

"Просим вас дать поручение руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному срочно обеспечить наличие и продажу попкорна в заведениях питания Верховной Рады во время пленарных заседаний 4 марта 2020 года", – говорится в тексте документа.

Подписали обращение нардепы от фракции ЕС Владимир Арьев, Алексей Гончаренко и Николай Величкович.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3105668589495976

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. В повестку дня включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров Украины".

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Верховная Рада, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, народные депутаты, Николай Величкович, отставка, Алексей Гончарук, Европейская солидарность, заседание
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