"Мощный менеджер". Что известно о Шмыгале – вероятном новом премьер-министре Украины

Президент Владимир Зеленский и пока еще вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Правительство всех нас тянет вниз

Сегодня, 4 марта 2020 года, на 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня, согласно сообщению пресс-службы парламента, включены шесть вопросов, а именно:

Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Проект закона о внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск. Проект закона о ратификации рамочного договора между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины. Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". О Кабинете Министров Украины. О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Ключевым в этом списке стал пункт №5 – "О Кабинете Министров Украины". Ожидается, что народные депутаты проголосуют за нового премьер-министра и частичную смену правительства.

Источники "РБК-Украина" уверяют, что причиной кадровых ротаций стали в том числе результаты последних социологических опросов, согласно которым 44% граждан хотели бы отставки всего Кабмина, при этом полностью поддерживают деятельность нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука лишь 6,1% опрошенных. "Правительство всех нас тянет вниз", – заявил изданию собеседник в команде президента.

Будет намного больший акцент на экономике и на поддержке промышленности

Накануне внеочередного заседания парламента стало известно, что действующий премьер Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. "Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке. [Спикер Рады Дмитрий] Разумков заявил, что оно поступило в секретариат. Воздержались три человека сегодня по вопросу о принятии его отставки", – рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Заседание фракции монобольшинства состоялось вечером 3 марта, на него приехал президент Зеленский и предложил назначить вместо Гончарука нынешнего вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Собеседник "Украинской правды" из фракции СН уточнил, что Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а именно полноценным главой правительства.

То, что что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства и за новый Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем, подтвердила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук. Она подчеркнула, что вероятный новый премьер будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности, чем действующий Кабмин: "Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент в том числе на поддержке промышленности".

Кто такой Денис Шмыгаль и почему именно он стал фаворитом на пост нового премьер-министра Украины, разбиралось интернет-издание "ГОРДОН".

10 фактов о возможном новом премьере Шмыгале

1. Денис Анатольевич Шмыгаль родился 44 года назад во Львове. По образованию – инженер-экономист. В 1997-м с красным дипломом окончил Национальный университет "Львівська політехніка" по специальности "менеджмент в производственной сфере". Через шесть лет, в 2003-м, окончил аспирантуру в Институте региональных исследований НАН Украины. Шмыгаль кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

2. Почти восемь лет, с 1995-го по 2003-й, Шмыгаль работал бухгалтером, в том числе в ОАО "Львовский автобусный завод". В последующие шесть лет, по 2009-й включительно, значился в том-менеджменте нескольких местных компаний, преимущественно в финансово-инвестиционной сфере.

3. Карьеру государственного служащего Шмыгаль начал в 34 года с должности помощника по экономической части председателя Львовской областной госадминистрации. В том же 2009 году возглавил Главное управление экономики Львовской ОГА, позже переименованное в Главное управление экономики и инвестиций. Госслужащим Шмыгаль оставался вплоть до Революции достоинства. В 2014 году почти на полгода стал замначальника Главного управления фискальной службы во Львовской области.

Август 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, новоназначенный глава Ивано-Франковской областной госадминистрации Денис Шмыгаль и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Денис Шмигаль / Facebook

4. В том же 2014-м на платной основе Шмыгаль стал помощником народного депутата от фракции УДАР в Верховной Раде VII созыва Романа Чернеги. Этот созыв парламента работал почти до конца ноября 2014-го и был переизбран на досрочных выборах.

5. Осенью 2014-го Денис Шмыгаль баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по избирательному округу №121 (Львовская область) и получил наименьшую поддержку избирателей среди всех претендентов по округу – всего 188 голосов. В 2015-м он также баллотировался, но так и не попал во Львовский облсовет от партии "Народный контроль" экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

6. В 2015 году Шмыгаль вернулся в бизнес и за два года прошел путь от советника президента до гендиректора и члена наблюдательно совета компании "Львовхолод".

7. С 2017-го по 2019-й работал в компаниях украинского бизнесмена Рината Ахметова. Сначала был заместителем генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", после – директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии Бурштынской ТЭС (также находится в структуре Ахметова ДТЭК). Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн.

8. После прихода к власти новой команды кандидатура Шмыгаля рассматривалась на должность главы Львовской ОГА, но не была утверждена. Вместо этого 1 августа 2019 года он возглавил Ивано-Франковскую областную госадминистрацию. Президент Зеленский, представляя новое руководство области, назвал Шмыгаля "очень мощным менеджером". К слову, в предвыборный год именно Ивано-Франковская область (вместе со Львовской и Тернопольской) дала меньше всего голосов за Зеленского среди всех областей Украины: в первом туре – 16,07%, во втором – 54,58%.

9. 4 февраля 2020 года, после ухода Алены Бабак, Шмыгаль был назначен вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

ВИДЕО

4 февраля 2020 года. Денис Шмыгаль в кулуарах парламента сразу после назначения на должность вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий. Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

10. Воспитывает двоих дочерей – Анну и Софию. Согласно декларации, семья в 2018 году держала наличными $115 тысяч. На самого Шмыгаля записан гараж и земельный участок площадью 2 тыс. м². Жена Екатерина занимается небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове, а именно является совладелицей компании "Каменецкая пекарня" и компанией NextBike, предоставляющей услуги по велопрокату.

На супругу Шмыгаля записан дом площадью 215 м² и стоимостью свыше 1 млн грн и несколько земельных участков, в том числе площадью 2 тыс. м² и 151 м² и стоимостью около 165 тыс. грн. У возможного будущего премьера нет автомобиля, а его жена ездит на Land Rover стоимостью почти 1 млн грн.