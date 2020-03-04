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Зеленский назвал Авакова одним из самых эффективных чиновников – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский считает министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных чиновников и хочет, чтобы тот остался на своем посту, пишет "Украинская правда".

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Аваков руководит МВД с 2014 года
Аваков руководит МВД с 2014 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 3 марта заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться на посту. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники во фракции.

По данным издания, на заседании фракции несколько депутатов поднимали вопрос отставки Авакова. Они напомнили, что когда формировалось правительство в августе 2019 года, Зеленский говорил, что Аваков остается на посту временно.

Президент в ответ назвал Авакова "одним из самых эффективных чиновников".

Аваков стал главой МВД в 2014 году, работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Глава профильного парламентского комитета Денис Монастырский прогнозирует, что во время внеочередного заседания Рады 4 марта, на которое приглашены все министры и главы силовых ведомств, к Авакову будет меньше всего вопросов. 

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, правительство, отставка, Владимир Зеленский
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