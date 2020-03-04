Новосад не согласна с новым составом правительства и уходит в отставку – СМИ

Вместо Анны Новосад кандидатур на должность министра науки и образования Украины пока нет, сообщила "Украинская правда".

Министр образования и науки Анна Новосад не согласна работать в составе правительства, озвученном 3 марта президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании фракции "Слуга народа", сообщает НВ со ссылкой на источники.

Такой же информацией располагают источники "Украинской правды".

По словам собеседника издания, кандидатур на должность министра науки и образования пока нет.

Новосад отказалась прокомментировать ситуацию.

На 16.00 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского. В повестку дня включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров Украины".

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. О министре образования речь не шла.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.