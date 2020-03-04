В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гончарука

Проект постановления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука внесли члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.

4 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3158 об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Проект постановления внесли народные депутаты – члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства. Среди них глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко. Именно он будет выступать на заседании парламента во время рассмотрения данного вопроса.

В документе отмечается, что комитет решил рекомендовать парламенту принять отставку Гончарука.

Увольнение премьер-министра должно повлечь за собой отставку всего его правительства.

Гончарук написал заявление об отставке с должности премьер-министра 3 марта. Вероятным кандидатом на эту должность является вице-премьер-министр Украины – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

На 16.00 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров Украины".

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.