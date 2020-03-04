"Кандидат наук, женщина". Шмыгаль забыл назвать министра соцполитики во время представления своего Кабмина. Видео
Премьер-министр Денис Шмыгаль забыл упомянуть Марину Лазебную во время представления состава своего Кабмина. Вспомнил он о ней, лишь когда ему напомнили депутаты. Видео представления министров Шмыгалем опубликовал в YouTube "24 Канал".
"Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме. У нас есть ряд вакансий, у нас есть четыре вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления, поэтому мы сегодня ведем переговоры с женщинами", – отметил премьер.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.