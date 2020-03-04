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"Кандидат наук, женщина". Шмыгаль забыл назвать министра соцполитики во время представления своего Кабмина. Видео

Премьер-министр Денис Шмыгаль забыл упомянуть Марину Лазебную во время представления состава своего Кабмина. Вспомнил он о ней, лишь когда ему напомнили депутаты. Видео представления министров Шмыгалем опубликовал в YouTube "24 Канал". "Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме. У нас есть ряд вакансий, у нас есть четыре вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления, поэтому мы сегодня ведем переговоры с женщинами", – отметил премьер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Шмыгаль 4 марта представил претендентов в свой Кабинет Министров
Шмыгаль 4 марта представил претендентов в свой Кабинет Министров
Фото: EPA
видео

Видео: 24 Канал / YouTube
Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Денис Шмыгаль, Марина Лазебная
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