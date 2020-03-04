Рада назначила новый Кабинет Министров

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания 4 марта утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За предложенный Шмыгалем список проголосовали 277 народных депутатов.

Таким образом, в Кабмин войдут:

По словам Шмигаля, вакантными остались должности министра образования и науки, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министра культуры.

После этого Рада приступила к рассмотрению представлений президента Украины Владимира Зеленского на назначение Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебы – министром иностранных дел.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.