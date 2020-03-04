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ПОЛИТИКА

Рада назначила новый Кабинет Министров

За назначение нового состава Кабинета Министров Украины проголосовали 277 народных депутатов.

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Шмыгаль был сегодня назначен премьером
Шмыгаль был сегодня назначен премьером
Фото: EPA

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания 4 марта утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За предложенный Шмыгалем список проголосовали 277 народных депутатов.

Таким образом, в Кабмин войдут:

  • Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации;

  • Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции;

  • Вадим Пристайко – вице-премьер – по вопросам евроатлантической интеграции;

  • Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий;

  • Арсен Аваков – министр внутренних дел;

  • Игорь Уманский – министр финансов;

  • Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

  • Илья Емец – министр здравоохранения;

  • Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;

  • Сергей Бессараб – министр по вопросам ветеранов;

  • Денис Малюська – министр юстиции;

  • Олег Немчинов – министр Кабмина;

  • Марина Лазебная – министр соцполитики.

По словам Шмигаля, вакантными остались должности министра образования и науки, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министра культуры.

После этого Рада приступила к рассмотрению представлений президента Украины Владимира Зеленского на назначение Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебы – министром иностранных дел.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Арсен Аваков, Игорь Уманский, Алексей Резников, Владислав Криклий, Вадим Пристайко, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Денис Малюська, Кабмин, Олег Немчинов, Илья Емец, Вадим Гутцайт, Марина Лазебная
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