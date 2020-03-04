Шмыгаль представил кандидатов на посты в Кабмине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе внеочередной сессии представил Верховной Раде кандидатов на должности в правительстве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Новый состав Кабмина, если его утвердит парламент, будет выглядеть так:

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внес представления на назначение Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебы – министром иностранных дел.

Шмыгаль добавил, что в Кабинете Министров осталось четыре вакансии: министра образования и науки, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министра культуры.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.