Седьмой этап Кубка мира по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

С 5-го по 8 марта в чешском городе Нове-Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.
Расписание всех гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года:
5 марта
Женский спринт – 18.35
6 марта
Мужской спринт – 18.30
7 марта
Женская эстафета – 15.00
Мужская эстафета – 18.00
8 марта
Женский масс-старт – 12.45
Мужской масс-старт – 14.45
Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".
Заявка женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко, пишет "Спорт 24".
Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Руслан Ткаленко.