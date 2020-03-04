Седьмой этап Кубка мира по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

Все гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года, который пройдет в чешском городе Нове-Место, будут транслироваться на телеканале "UA:Перший".

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 5-го по 8 марта Фото: EPA

С 5-го по 8 марта в чешском городе Нове-Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года:

5 марта

Женский спринт – 18.35

6 марта

Мужской спринт – 18.30

7 марта

Женская эстафета – 15.00

Мужская эстафета – 18.00

8 марта

Женский масс-старт – 12.45

Мужской масс-старт – 14.45

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".

Заявка женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко, пишет "Спорт 24".

Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Руслан Ткаленко.