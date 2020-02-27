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Сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете

Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный опередили всех соперников в эстафете на европейском первенстве в Беларуси.

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Пидручный бежал на заключительном этапе
Пидручный бежал на заключительном этапе
Фото: ЕРА

Сборная Украины завоевала золотые медали в смешанной эстафете (2х6+2х7,5 км) на чемпионате Европы по биатлону, который продолжается в белорусских Раубичах. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Украинцы выступали в сильнейшем составе: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На последний этап Пидручный ушел лидером, борьбу с ним вел Сергей Бочарников из Беларуси. На последнем рубеже стоя украинский биатлонист отстрелял без дополнительных патронов, а Бочарников ушел на штрафной круг.

В итоге белорусы остались без медалей. Второе место следом за украинской командой заняла сборная России (+32,2 секунды), третьим стал норвежский квартет (+33,7 секунды).

26 февраля в мужском суперспринте Пидручный был третьим, Елена Пидгрушная заняла второе место в этом виде соревнований среди женщин.

Теги: биатлон, Беларусь, Елена Пидгрушная, чемпионат Европы, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
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