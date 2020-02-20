Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Чемпионат мира по биатлону. Онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты

20 февраля в итальянском Антхольце пройдет одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Начало – в 16.15. Украину на ней представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меркушина (слева) и Пидручный (справа) проведут гонку под пятым стартовым номером
Меркушина (слева) и Пидручный (справа) проведут гонку под пятым стартовым номером
Фото: EPA
Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира, Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"У королевы невероятное чувство юмора". Герцог и герцогиня Сассекские обретут полную независимость от королевской семьи 1 апреля
"У королевы невероятное чувство юмора". Герцог и герцогиня Сассекские обретут полную независимость от королевской семьи 1 апреля
Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное
Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное
"Цыце-мацыцьный батальон". Астафьева с подругой поплавала в бассейне
"Цыце-мацыцьный батальон". Астафьева с подругой поплавала в бассейне
Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо
Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS