Чемпионат мира по биатлону. Онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты
20 февраля в итальянском Антхольце пройдет одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Начало – в 16.15. Украину на ней представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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