Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Пидручный занял 10-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный проиграл победителю спринтерской гонки на чемпионате мира россиянину Александру Логинову 56,4 секунды.

Пидручный прошел один штрафной круг
Пидручный прошел один штрафной круг
Фото: EPA

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на 10-м месте в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пидручный отстал от победителя гонки россиянина Александра Логинова на 56,4 секунды. Украинец на двух огневых рубежах промахнулся один раз и прошел штрафной круг.

Второе место в гонке занял французский биатлонист Кантен Фийон Майе, а третье – его соотечественник Мартен Фуркад.

В гонке принимали участие еще четыре украинца: Артем Прима занял 25-е место, Сергей Семенов – 42-е, Антон Дудченко финишировал 60-м, а Богдан Цымбал – 67-м.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете. 14 февраля украинка Елена Пидгрушная заняла четвертое место в женском спринте.

16 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет две гонки – мужская и женская гонки преследования. Начало в 14.00 и 16.15 соответственно.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Теги: Россия, Украина, биатлон, чемпионат мира, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS