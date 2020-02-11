Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Чемпионат мира по биатлону. Расписание всех гонок

Все гонки чемпионата мира по биатлону 2020 года, который пройдет в итальянском Антхольце, будут транслироваться на телеканале "UA:Перший".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13-го по 23 февраля
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13-го по 23 февраля
Фото: EPA

С 13-го по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону 2020 года:

13 февраля

Смешанная эстафета – 15.45

14 февраля

Спринт, женщины – 15.45

15 февраля

Спринт, мужчины – 15.45

16 февраля

Гонка преследования, женщины – 14.00

Гонка преследования, мужчины – 16.15

18 февраля

Индивидуальная гонка, женщины – 15.15

19 февраля

Индивидуальная гонка, мужчины – 15.15

20 февраля

Одиночная смешанная эстафета – 16.15

22 февраля

Эстафета, женщины – 12.45

Эстафета, мужчины – 15.45

23 февраля

Масс-старт, женщины – 13.30

Масс-старт, мужчины – 16.00

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".

Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону можно посмотреть тут.

Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
  "Сопротивление". Вышел трейлер фильма с Айзенбергом. Видео
  "Сопротивление". Вышел трейлер фильма с Айзенбергом. Видео
У Dan Balan роман с 20-летней девушкой СМИ
У Dan Balan роман с 20-летней девушкой – СМИ
Голая Волочкова в бане села на шпагат
Голая Волочкова в бане села на шпагат
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS