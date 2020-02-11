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Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

В заявку сборной Украины по биатлону на чемпионат мира 2020 года вошло по шесть украинских спортсменов и спортсменок.

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В рамках чемпионата мира по биатлону пройдет 12 гонок
В рамках чемпионата мира по биатлону пройдет 12 гонок
Фото: EPA

Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону 2020 года, который пройдет в итальянском Антхольце, сообщает Вiathlon.com.ua.

В заявку украинской команды попали шесть спортсменок: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Также на чемпионат мира поедет шесть украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13-го по 23 февраля. В его рамках пройдет 12 гонок.

Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Сергей Семенов, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
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