Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону из-за проблем со спиной

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхолце, пишет Biathlon.com.ua.
Украину на индивидуальной гонке представят Сергей Семенов – восьмой стартовый номер, Артем Прима – 17-й, Руслан Ткаленко – 65-й и Антон Дудченко – 90-й.
16 февраля главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии Biathlon.com.ua сказал, что у Пидручного проблемы со спиной.
"Дима очень нужен команде в двух эстафетах, поэтому он точно пропустит индивидуальную гонку", – сказал Санитра.
Индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет 19 февраля, начало – в 15.15.
Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.