Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону из-за проблем со спиной

По словам главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный нужен команде в двух эстафетах.

Пидручный может принять участие в эстафетных гонках Фото: EPA

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхолце, пишет Biathlon.com.ua.

Украину на индивидуальной гонке представят Сергей Семенов – восьмой стартовый номер, Артем Прима – 17-й, Руслан Ткаленко – 65-й и Антон Дудченко – 90-й.

16 февраля главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии Biathlon.com.ua сказал, что у Пидручного проблемы со спиной.

"Дима очень нужен команде в двух эстафетах, поэтому он точно пропустит индивидуальную гонку", – сказал Санитра.

Индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет 19 февраля, начало – в 15.15.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.