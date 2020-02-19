Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону из-за проблем со спиной

По словам главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный нужен команде в двух эстафетах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пидручный может принять участие в эстафетных гонках
Пидручный может принять участие в эстафетных гонках
Фото: EPA

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхолце, пишет Biathlon.com.ua.

Украину на индивидуальной гонке представят Сергей Семенов – восьмой стартовый номер, Артем Прима – 17-й, Руслан Ткаленко – 65-й и Антон Дудченко – 90-й.

16 февраля главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии Biathlon.com.ua сказал, что у Пидручного проблемы со спиной.

"Дима очень нужен команде в двух эстафетах, поэтому он точно пропустит индивидуальную гонку", – сказал Санитра.

Индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет 19 февраля, начало – в 15.15.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом
Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом
  Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста
  Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста
Жена Бабкина показала восьмимесячного сына
Жена Бабкина показала восьмимесячного сына
Фреймут рассказала, как нужно носить очки
Фреймут рассказала, как нужно носить очки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS