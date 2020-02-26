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Чемпионат Европы по биатлону. Украина завоевала две медали в первый день

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси, его соотечественница Елена Пидгрушная одержала серебро.

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Пидручный проиграл победителю гонки 0,5 секунды
Пидручный проиграл победителю гонки 0,5 секунды
Фото: EPA

Двое украинских биатлонистов Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушная завоевали две медали в первый день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси на базе "Раубичи" возле Минска, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В первый день чемпионата Европы по биатлону прошли гонки суперспринта среди женщин и мужчин.

В мужской гонке третье место занял Дмитрий Пидручный. Украинец на 0,5 секунды отстал от победителя белоруса Сергея Бочарникова. Вторым финишировал чех Адам Вацлавик (+0,4).

В гонке приняли участие еще два представителя Украины: Руслан Ткаленко завершил гонку на 15-й позиции (+55,1), а Артем Прима финишировал 23-м (+1.16,5).

В женском суперспринте Пидгрушная заняла вторую позицию и отстала от победительницы россиянки Евгении Павловой на 2,8 секунды. Бронзу завоевала француженка Хлоя Шевалье (+5,5).

Украину в женской гонке представили еще четыре биатлонистки: Валентина Семеренко заняла четвертую позицию (+8,4), Анастасия Меркушина финишировала шестой (+15,2), Вита Семеренко – 16-я (+1.12,3), а Юлия Журавок – 18-я (+1.13,2).

Завтра в рамках чемпионата Европы по биатлону пройдет две гонки: одиночная смешанная эстафета – в 13.00 и смешанная эстафета 4х6 км – в 16.00.

Расписание всех гонок европейского первенства и состав сборной Украины можно посмотреть по ссылке.

Теги: Украина, биатлон, Беларусь, чемпионат, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, чемпионат Европы, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко
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