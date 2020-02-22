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Украина получила бронзу чемпионата мира по биатлону

Женская сборная Украины стала третьей в эстафетной гонке 4х6 км на мировом первенстве по биатлону в Италии.

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Юлия Джима была в составе бронзовой украинской четверки
Юлия Джима была в составе бронзовой украинской четверки
Фото: ЕРА

Сборная Украины 22 февраля завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает сайт Международного союза биатлонистов.

В женской эстафете 4х6 км украинок смогли опередить только сборные Норвегии и Германии.

От победительниц норвежек украинская четверка отстала на 18,4 секунды, от немок – на 10,7 секунды. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная отстрелялись без штрафа, потратив в сумме восемь дополнительных патронов.

После заключительной стрельбы стоя Пидгрушная покинула огневой рубеж второй, следом за Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии, информирует Biathlon.com.ua. Однако на последнем круге Дениз Херманн из Германии обошла украинку.

До сегодняшнего дня самым большим успехом украинской команды в Антхольце было четвертое место Пидгрушной в спринте.

Теги: Германия, биатлон, Италия, Норвегия, сборная Украины, чемпионат мира, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима
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