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Пидгрушная: Четвертые места на чемпионате мира никому не нужны

По словам украинской биатлонистки Елены Пидгрушной, после финиша в спринтерской гонке на чемпионате мира, она поняла, что сделала все, что могла.

Пидгрушную от третьего места отделило 4,3 секунды
Пидгрушную от третьего места отделило 4,3 секунды
Фото: EPA

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала четвертое место, которое заняла в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону. Слова Пидгрушной приводит Biathlon.com.ua.

"Это чемпионат мира – ни четвертое, ни пятое место никому не нужно, грубо говоря. Конечно, хотелось медаль, но так получилось", – сказала Пидгрушная.

По словам спортсменки, ее ошибка была в том, что она слишком долго делала первый выстрел.

"На финишном кругу меня гнали, давали информацию, я пыталась еще добавить. После финиша поняла – сделала все, что смогла", – сказала украинка.

14 января Пидгрушная заняла четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. От третьего места украинку отделили 4,3 секунды.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете.

Следующая гонка чемпионата мира по биатлону пройдет завтра, 15 февраля, в 15.45 начнется мужской спринт.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира, Елена Пидгрушная
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