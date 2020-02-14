Женский спринт. Онлайн-трансляция гонки чемпионата мира по биатлону
В эти минуты в итальянском Антхольце проходит вторая гонка чемпионата мира по биатлону 2020 года – женский спринт. Украину представляют Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко. Издание "ГОРДОН" проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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