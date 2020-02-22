Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Спецслужбы Италии провели обыск в номерах членов сборной России по биатлону по делу о применении допинга – соцсети

Накануне мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сотрудники спецслужб изъяли ноутбуки и мобильные телефоны двух российских спортсменов, включая чемпиона мира Александра Логинова, и одного тренера. Об этом пишут российские журналисты в соцсетях.

У итальянских правоохранителей есть вопросы к биатлонисту Логинову
У итальянских правоохранителей есть вопросы к биатлонисту Логинову
Фото: ЕРА

Рано утром 22 февраля сотрудники спецслужб Италии пришли с обыском в гостиницу, где проживают российские участники чемпионата мира по биатлону. Первым об этом написал в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Срочно! Обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъят компьютер и телефон [биатлониста Александра] Логинова, силовики приехали в шесть утра", – сообщил он.

Telegram-канал Baza опубликовал ордер на обыск, выданный судом города Больцано. В нем две фамилии – Логинова и тренера Александра Касперовича. По информации Baza, правоохранители также осматривают номер биатлониста Евгения Гараничева.

"По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга. Также полиция осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены", – пишет Telegram-канал.

Позже Baza добавила, что заявление в правоохранительные органы поступило от одного из членов Международного союза биатлона.

"Аргументация: Александр Логинов уже ранее попадался на допинге в 2015 году, поэтому есть основания его подозревать и сейчас", – сказано в сообщении.

Попутно выяснилось, что Касперович работает на чемпионате по чужой аккредитации, выданной сборной Украины, пишут журналисты.

"Сейчас спортсмены едут в полицию вместе с главой союза биатлонистов [России] Владимиром Драчевым – они будут давать показания", – информирует Telegram-канал Mash.

22 февраля на первенстве мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. Логинов и Гараничев были в предварительной заявке российской сборной. 15 февраля Логинов стал чемпионом мира в спринтерской гонке.

Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Независимая комиссия в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Международные спортивные структуры значительно сократили представительство России на различных соревнованиях, в частности, на зимней Олимпиаде 2018 года россияне принимали участие в качестве "олимпийских атлетов из России".

9 декабря 2019 года исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах.

Теги: биатлон, Италия, обыск, допинг, сборная России, спортсмены, гостиница
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
"Задача СБУ – публично наказать провокаторов". Дмитрий Комаров прокомментировал протесты в Новых Санжарах
"Задача СБУ – публично наказать провокаторов". Дмитрий Комаров прокомментировал протесты в Новых Санжарах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS