Спецслужбы Италии провели обыск в номерах членов сборной России по биатлону по делу о применении допинга – соцсети

Накануне мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сотрудники спецслужб изъяли ноутбуки и мобильные телефоны двух российских спортсменов, включая чемпиона мира Александра Логинова, и одного тренера. Об этом пишут российские журналисты в соцсетях.

У итальянских правоохранителей есть вопросы к биатлонисту Логинову Фото: ЕРА

Рано утром 22 февраля сотрудники спецслужб Италии пришли с обыском в гостиницу, где проживают российские участники чемпионата мира по биатлону. Первым об этом написал в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Срочно! Обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъят компьютер и телефон [биатлониста Александра] Логинова, силовики приехали в шесть утра", – сообщил он.

Telegram-канал Baza опубликовал ордер на обыск, выданный судом города Больцано. В нем две фамилии – Логинова и тренера Александра Касперовича. По информации Baza, правоохранители также осматривают номер биатлониста Евгения Гараничева.

"По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга. Также полиция осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены", – пишет Telegram-канал.

Позже Baza добавила, что заявление в правоохранительные органы поступило от одного из членов Международного союза биатлона.

"Аргументация: Александр Логинов уже ранее попадался на допинге в 2015 году, поэтому есть основания его подозревать и сейчас", – сказано в сообщении.

Попутно выяснилось, что Касперович работает на чемпионате по чужой аккредитации, выданной сборной Украины, пишут журналисты.

"Сейчас спортсмены едут в полицию вместе с главой союза биатлонистов [России] Владимиром Драчевым – они будут давать показания", – информирует Telegram-канал Mash.

22 февраля на первенстве мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. Логинов и Гараничев были в предварительной заявке российской сборной. 15 февраля Логинов стал чемпионом мира в спринтерской гонке.

Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Независимая комиссия в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Международные спортивные структуры значительно сократили представительство России на различных соревнованиях, в частности, на зимней Олимпиаде 2018 года россияне принимали участие в качестве "олимпийских атлетов из России".

9 декабря 2019 года исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах.