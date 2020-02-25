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Чемпионат Европы по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

Все гонки чемпионата Европы по биатлону 2020 года, который пройдет в Беларуси на базе "Раубичи" возле Минска, будут транслироваться на телеканале "UA:Перший".

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Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта
Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта
Фото: EPA

С 26 февраля по 1 марта в Беларуси на базе "Раубичи" возле Минска пройдет чемпионат Европы по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок чемпионата Европы по биатлону 2020 года:

26 февраля

Мужской суперспринт, квалификация – 12.00

Женский суперспринт, квалификация – 14.00

Мужской суперспринт, финал – 16.30

Женский супреспринт,  финал – 17.00

27 февраля

Одиночная смешанная эстафета – 13.00

Смешанная эстафета 4х6 км – 16.00

29 февраля

Мужской спринт – 11.30

Женский спринт – 14.30

1 марта

Мужская гонка преследования – 11.30

Женская гонка преследования – 13.30

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".

Заявка женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.

Теги: Украина, биатлон, Беларусь, Минск, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Сергей Семенов, Анастасия Меркушина, чемпионат Европы, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Дарья Блашко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
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