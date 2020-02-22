Российский тренер, ставший фигурантом "допингового дела" на чемпионате мира по биатлону, одалживал украинскую аккредитацию

Утром 22 февраля итальянские правоохранители провели обыски в отеле, где живут российские участники чемпионата мира по биатлону. Среди вызванных на допрос – тренер Александр Касперович, у которого обнаружили аккредитацию сборной Украины. Глава украинской федерации Владимир Брынзак пояснил, что Касперович одолжил аккредитационную карточку, чтобы попасть на трассу в день гонки.

На чемпионате мира по биатлону не обошлось без допингового разбирательства Фото: ЕРА

Украинская делегация не выдавала аккредитацию по своей квоте российскому тренеру Александру Касперовичу, которого сегодня вызывали на допрос в полицию Италии. Об этом сайту Biathlon.com.ua сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Заявление в правоохранительные органы о возможной причастности биатлониста из РФ Александра Логинова и Касперовича к допинговым махинациям поступило от одного из членов Международного союза биатлона. По данным российских Telegram-каналов, попутно выяснилось, что Касперович работал на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, по аккредитации, выданной сборной Украины.

Брынзак уверяет, что эти сообщения не соответствуют действительности.

"Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену. Нарушение было замечено спортивным директором Международного союза биатлонистов, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования. Это требование мы выполнили и предоставили объяснения", – сказал глава украинской федерации.

По его словам, ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у российского тренера Касперовича.

22 февраля на первенстве мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. Логинов и Евгений Гараничев, номер которого также обыскали итальянские правоохранители, попали в предварительную заявку российской сборной. 15 февраля Логинов стал чемпионом мира в спринтерской гонке.

Итальянская полиция считает, что Касперович привез на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией, заявил "РИА Новости" глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Независимая комиссия в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Международные спортивные структуры значительно сократили представительство России на различных соревнованиях, в частности, на зимней Олимпиаде 2018 года россияне принимали участие в качестве "олимпийских атлетов из России".

9 декабря 2019 года исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах.