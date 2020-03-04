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Кабмин постановил передать Кафедральный собор Симферополя в госсобственность

По словам министра по делам ветераном Оксаны Коляды, Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Севастополя – это не просто собор, а центр украинской культуры, "кол в горле врага, который он все шесть лет пытался устранить различными способам".

Коляда: Этот собор не просто здание это помещение, в котором проходят службы на украинском языке, в котором хранятся вещи, имеющие культурную и историческую ценность для нас
Коляда: Этот собор не просто здание – это помещение, в котором проходят службы на украинском языке, в котором хранятся вещи, имеющие культурную и историческую ценность для нас
Фото: krymr.com

Кабинет Министров поддержал постановление о передаче на период оккупации из коммунальной собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, который находится в городе Симферополь. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц.

"Этот собор не просто здание – это помещение, в котором проходят службы на украинском языке, в котором хранятся вещи, имеющие культурную и историческую ценность для нас. Этот центр украинской культуры – кол в горле врага, который он все шесть лет пытался устранить различными способами, в том числе накладывая арест на здание и имущество, пытаясь выселить священнослужителей и вытеснить оттуда верующих", – рассказала министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Коляда также обратилась к депутатам Верховной Рады с просьбой учесть и согласовать данное постановление.

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".

Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Православной церкви Украины в Крыму.

В декабре Климент сообщил, что помещение собора обокрали пока он был не в Крыму.

Теги: Крым, Украина, Кабинет Министров, Оксана Коляда, ПЦУ
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