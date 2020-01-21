Волынский священник УПЦ МП проник в храм ПЦУ. После приезда полиции он спрыгнул с колокольни и сломал ногу

В феврале прошлого года священник УПЦ МП Владимир Гелета стрелял по прихожанам своей церкви, когда они решили перейти в Православную церковь Украины.

17 января священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Владимир Гелета незаконно проник на территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви (село Жидычин, Волынская область) и пытался его обворовать. Об этом сообщается в группе Facebook "Чернецтво Волині".

Гелета проник в помещение колокольни с тыльной стороны и пытался вынести из нее металлические предметы.



“Лицом, совершившим противоправные действия, оказался бывший настоятель Свято-Николаевского храма села Жидычин Владимир Гелета. Во избежание каких-либо провокаций на место происшествия была вызвана полиция. Злоумышленник был заблокирован в помещении колокольни до прибытия следственно-оперативной группы“, — говорится в сообщении.



В течение 15 мин до прибытия полиции священник пытался выбить дверь, но сделать это ему не удалось. Увидев сотрудников полиции, экс-настоятель выпрыгнул со второго этажа колокольни. В результате мужчина получил открытый перелом ноги. В приемном отделении больницы Гелета с женой утверждал, что получил травму в собственном доме.

Гелета – бывший настоятель Свято-Николаевского храма. В феврале прошлого года священник открыл огонь по прихожанам, проголосовавшим за переход из УПЦ МП в Православную церковь Украины. Тогда никто не пострадал.