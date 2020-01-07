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В следующем году признать ПЦУ могут еще четыре церкви – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сказал, что существует много противодействия в отношении признании ПЦУ со стороны не только Русской православной церкви, но и в целом со стороны российского государства.

Епифаний: Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии
Епифаний: Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии
Фото: ЕРА

В следующем году признать Православную церковь Украины могут еще четыре церкви. Такое мнение в интервью "Прямому", опубликованном 6 января, выразил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется", – сказал он.

По словам митрополита, существует много противодействия в отношении признания ПЦУ со стороны не только Русской православной церкви, но и в целом со стороны российского государства.

"Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии. Мы увидели, что другие церкви – две церкви в начале признали, и сейчас к этому готовятся и другие церкви. Поэтому есть попытки с их стороны приостановить этот процесс, провести какой-то православный совет и так далее. Но они должны понимать одно: если будет созван всеправославный совет, то он не может произойти уже без нашего участия, потому что мы официально как церковь внесены в диптих. Мы находимся в списке среди других церквей. И поэтому без нас, без нашего ведома решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь", – добавил Епифаний.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Теги: Россия, Украина, церковь, признание, автокефалия, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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