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ПЦУ не против переноса даты празднования Рождества – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что украинцы пока не готовы перейти на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, но в будущем церковь может провести календарную реформу.

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По словам Епифания, в случае календарной реформы нужно переносить не только Рождество, но и все другие праздники
По словам Епифания, в случае календарной реформы нужно переносить не только Рождество, но и все другие праздники
Фото: Фото: Православна Церква України / Facebook

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний считает, что в будущем Православная церковь Украины может перейти на григорианский календарь. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Этот вопрос является достаточно сложным. Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе. Если мы будем иметь уже полностью объединенную украинскую православную церковь, когда все православные украинцы объединятся, то легче будет принять соответствующее решение. Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", – сказал он.

По словам Епифания, в случае календарной реформы нужно переносить не только Рождество, но и все другие праздники.

"Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября и другие праздники, к которым мы так привыкли. Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви", – отметил митрополит.

Епифаний заявил, что церковь в целом не против переноса праздников, "но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу".

"Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", – сказал он.

В феврале 2019 года Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения.

3 декабря церковь заявила, что готова к дискуссии о календарной реформе.

14 декабря в Киеве завершился первый архиерейский собор ПЦУ, по итогам которого Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.

Теги: Рождество, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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