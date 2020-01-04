Структуры УПЦ КП ликвидированы, а Филарет находится в самоизоляции – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что почетный патриарх ПЦУ Филарет проводил поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата и распустил ее структуры.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет является архиереем ПЦУ, но находится в состоянии самоизоляции. Об этом "Радіо Свобода" заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Решение о статусе митрополии и признании со стороны Константинополя принимал именно он (Филарет. – "ГОРДОН"). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то соответственно не было бы объединительного собора, мы не получили бы и томос [об автокефалии ПЦУ]. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что все структуры Украинской православной церкви Киевского патриархата ликвидированы.

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной поместной православной церкви", – добавил предстоятель ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал "поместным собором". На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения "ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова".

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует, и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. Украинская православная церковь Киевского патриархата отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.