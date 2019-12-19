Архиепископ Евстратий: Помолюсь, чтобы и к почетному патриарху Филарету пришел святой Николай. Тот самый, святой

Спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) высказал мнение, что только голос святого может заставить почетного патриарха ПЦУ Филарета убедить прекратить конфронтацию с поместной украинской церковью.

Спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) выразил пожелание, чтобы к почетному патриарху ПЦУ Филарету "пришел святой Николай".

"Помолюсь, чтобы и к почетному патриарху Филарету пришел святой Николай. Тот самый, святой. Потому что, кажется, только подобный голос имеет надлежащую силу, чтобы быть услышанным от того, кто уже никого, кроме себя, кажется, не хочет слышать. Возможно, Бог через святого сотворит чудо? Contra spem spero (без надежды надеюсь. – "ГОРДОН")", – написал он на своей странице в Facebook.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе церкви в форме миссии.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости".

Филарет предположил, что на Епифания влияют "антиукраинские и московские силы".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал "поместным собором". На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения "ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова".

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует, и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. 16 июля открыли производство по делу.

В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе церкви в форме миссии.