РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за признания им поместной украинской церкви

Синод Русской православной церкви выразил "глубокую скорбь" в связи антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им автокефалии Православной церкви Украины.

Теперь РПЦ не будет поминать имя патриарха Александрийского Феодора в диптихах Фото: pravlife.org

Русская православная церковь прекращает всякое общение с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который в ноябре признал автокефалию Православной церкви Украины. Такое решение 26 декабря принял Синод РПЦ на своем заседании, говорится на сайте РПЦ.

Синод постановил "выразить глубокую скорбь" в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнить ему, что такое решение противоречит прежним заявлениям патриарха в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним", – говорится в постановлении Синода РПЦ.

Там сообщили, что сохранят церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию ПЦУ.

Синод РПЦ решил приостановить деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход РПЦ в Каире.

Приходы РПЦ в Африке теперь будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и получат ставропигиальный статус – перейдут в прямое подчинение патриарха РПЦ Кирилла.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата создание новой церкви не поддержала.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его в Стамбуле главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

8 ноября Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины.