Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за признания им поместной украинской церкви

Синод Русской православной церкви выразил "глубокую скорбь" в связи антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им автокефалии Православной церкви Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теперь РПЦ не будет поминать имя патриарха Александрийского Феодора в диптихах
Теперь РПЦ не будет поминать имя патриарха Александрийского Феодора в диптихах
Фото: pravlife.org

Русская православная церковь прекращает всякое общение с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который в ноябре признал автокефалию Православной церкви Украины. Такое решение 26 декабря принял Синод РПЦ на своем заседании, говорится на сайте РПЦ.

Синод постановил "выразить глубокую скорбь" в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнить ему, что такое решение противоречит прежним заявлениям патриарха в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним", – говорится в постановлении Синода РПЦ.

Там сообщили, что сохранят церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию ПЦУ.

Синод РПЦ решил приостановить деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход РПЦ в Каире.

Приходы РПЦ в Африке теперь будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и получат ставропигиальный статус – перейдут в прямое подчинение патриарха РПЦ Кирилла.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата создание новой церкви не поддержала.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его в Стамбуле главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. 

8 ноября Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины.

Теги: РПЦ, Африка, церковь, автокефалия, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS