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В Волынской епархии ПЦУ впервые в Украине провели рождественское богослужение 25 декабря

С просьбой провести рождественское богослужение 25 декабря к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу обратились прихожане. При этом в епархии не отказываются от празднования Рождества 7 января.

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Богослужение провел митрополит Михаил
Богослужение провел митрополит Михаил
Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

В кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке 25 декабря прошло богослужение по случаю Рождества по новоюлианскому календарю. Об этом сообщила пресс-служба Волынской епархии Православной церкви Украины 26 декабря.

В пресс-службе полагают, что это первое такое богослужение на Волыни и по всей Украине.

Богослужение провел митрополит Луцкий и Волынский Михаил и епископ Херсонский и Каховский Борис. 

"Спасибо всем вам, что вы наконец сбросили с себя старое московское со всеми традициями – светскими и религиозными", – сказал Михаил.

В епархии отметили, что в ноябре к ним с открытым письмом обратились верующие, которые просили ввести празднование Рождества 25 декабря, не отвергая 7 января. Митрополит Михаил одобрил это обращение.

Как рассказал "5 каналу" инициатор обращения Николай Булига, за два дня под письмом подписалось около 600 человек.

"Наверное, 100% украинцев празднуют Новый год 1 января. Никакой другой даты нет, правда? А мы говорим: 2020 год от Рождества Христова. Так отпразднуйте Рождество Христово и празднуйте Новый год. Зачем лицемерить, когда ты Новый год по-одному празднуешь, а Рождество – по-другому? Книги богослужебные Московского патриархата, Киевского патриархата – все книги говорят о Рождестве Христовом 25-го числа. Другой даты нет. Если мы идем экономически в Европу, если мы стремимся политически, если мы вышли на Майдан, если мы стоим за европейские ценности, то само собой напрашивается и празднование 25 числа Рождества Христова, как отмечает вся Европа. И поэтому я рад за волынян, которые созрели", – сказал митрополит.

В епархии подчеркнули, что не отказываются от празднования Рождества 7 января.

25 января христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.

В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.

В пресс-службе ПЦУ заявляли, что не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря – они запланированы на 6-е и 7 января 2020 года.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 5-го по 8 декабря, 64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

Теги: Рождество, Луцк, Православная церковь Украины, Митрополит Михаил, ПЦУ
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