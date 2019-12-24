Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В ПЦУ не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря

Православная церковь Украины не против календарной реформы, результатом которой является перенос празднования Рождества на 25 декабря, но отмечает, что она несет риск раскола в самой церкви.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ПЦУ намерены проводить разъяснительную работу по поводу календарной реформы
В ПЦУ намерены проводить разъяснительную работу по поводу календарной реформы
Фото: ЕРА

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря – они запланированы на 6-е и 7 января, сообщили изданию "theБабель" в пресс-службе ПЦУ сегодня. 

В церкви отмечают, что не против переноса празднования Рождества на 25 декабря, однако такое решение несет большие риски. 

"Из-за перехода может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу", – добавили в ПЦУ. 

Западные страны отмечают Рождество 25 декабря из-за проведения календарной реформы, которая касается всего года, отметили в церкви. 

"Календарная реформа предусматривает не только смену даты празднования Рождества, но и других праздников, например, Святого Николая", – добавили в ПЦУ, сообщив, что намерены проводить разъяснительную работу по поводу реформы. 

В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 5-го по 8 декабря, 64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

Теги: Рождество, церковь, календарь, реформа, Православная церковь Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS