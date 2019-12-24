В ПЦУ не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря

Православная церковь Украины не против календарной реформы, результатом которой является перенос празднования Рождества на 25 декабря, но отмечает, что она несет риск раскола в самой церкви.

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря – они запланированы на 6-е и 7 января, сообщили изданию "theБабель" в пресс-службе ПЦУ сегодня.

В церкви отмечают, что не против переноса празднования Рождества на 25 декабря, однако такое решение несет большие риски.

"Из-за перехода может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу", – добавили в ПЦУ.

Западные страны отмечают Рождество 25 декабря из-за проведения календарной реформы, которая касается всего года, отметили в церкви.

"Календарная реформа предусматривает не только смену даты празднования Рождества, но и других праздников, например, Святого Николая", – добавили в ПЦУ, сообщив, что намерены проводить разъяснительную работу по поводу реформы.