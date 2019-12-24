В ПЦУ не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря – они запланированы на 6-е и 7 января, сообщили изданию "theБабель" в пресс-службе ПЦУ сегодня.
В церкви отмечают, что не против переноса празднования Рождества на 25 декабря, однако такое решение несет большие риски.
"Из-за перехода может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу", – добавили в ПЦУ.
Западные страны отмечают Рождество 25 декабря из-за проведения календарной реформы, которая касается всего года, отметили в церкви.
"Календарная реформа предусматривает не только смену даты празднования Рождества, но и других праздников, например, Святого Николая", – добавили в ПЦУ, сообщив, что намерены проводить разъяснительную работу по поводу реформы.
В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 5-го по 8 декабря, 64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.