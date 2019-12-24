Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 декабря, 2019
 
Новости

Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах

Украинские знаменитости – любители активного отдыха, вкусной еды и захватывающе красивых пейзажей. Все это можно получить в одной поездке – просто отправившись зимой в Карпаты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров
Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров
Фото: romantikspahotels.ua

На Рождество многие украинские звезды поедут на зимние каникулы в курортный карпатский городок Яремче. Именно здесь уже седьмой год проходит фестиваль украинской культуры и традиций Winter Romantik Fest.

"В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание гуцульской авторской кухне, – говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – На Святой вечер вместе с ведущими Тимуром Мирошниченко (телеканал "Украина"), Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир (телеканал "1+1") приготовим кутью по старинным гуцульским рецептам. Дети примут участие в разрисовывании рождественских имбирных пряников. Также научимся мастерить наряды и аксессуары для вертепа. На Рождество звезды попадут на мастер-класс и дегустацию карпатских блюд, приготовленных по авторским рецептам".

Фото: romantikspahotels.ua
Виталий Борисюк, Иван Гаврон и Ольга Сумская уже не первый год будут встречать Рождество в Карпатах. Фото: romantikspahotels.ua

На фестивале будут звучать колядки и праздничные песни в исполнении этно-коллективов, а также именитых артистов: Аурики Ротару, Наталии Бучинской, Ольги Сумской и Виталия Борисюка. В этом году также каждый участник праздника сможет отметить Рождество, поучаствовав в костюмированном театральном действии.

"Карпатская кухня настолько колоритна и неповторима, – говорит актриса и телеведущая Ольга Сумская. – Я очень люблю готовить и коллекционирую хорошие рецепты национальной кухни, и карпатские кулинары для меня – настоящая находка! Как изумительно здесь готовят первые блюда с грибами. Сколько потрясающих рецептов голубцов, бограча и кутьи. А вы пробовали местный карпатский чай или глинтвейн на основе домашнего вина? Это бесподобно!"

Фото: romantikspahotels.ua
Ольга Сумская всегда творчески подходит к своим нарядам для Рождества. Фото: romantikspahotels.ua

Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. Поскольку традиционно на фестивале путем тайного голосования выберут лучший наряд вечера.

За годы проведения фестиваля Winter Romantik Fest приготовили 600 литров кутьи и более 9 тыс. вареников, установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

В Romantik Spa Hotel научили гостей мастерить настоящую рождественскую звезду. Гости и участники фестиваля прослушали и выучили более 100 колядок, вместе пели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко. Более 2 тыс. гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле. У фестиваля есть и спортивные достижения – 15 медалей и сотни преодоленных километров спусков на горнолыжных трассах курорта Буковель.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Теги: Украина, Рождество, культура, Карпаты, фестиваль, праздники, Яремча, курорт, Ольга Сумская, Наталья Бучинская, Виталий Борисюк, Иван Гаврон, Тимур Мирошниченко, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Аурика Ротару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
Наталия ДВАЛИ
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Александра НЕЖЕЛЬСКАЯ
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них единицы
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них – единицы Актуально
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS