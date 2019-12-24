Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах

Украинские знаменитости – любители активного отдыха, вкусной еды и захватывающе красивых пейзажей. Все это можно получить в одной поездке – просто отправившись зимой в Карпаты.

Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров Фото: romantikspahotels.ua

На Рождество многие украинские звезды поедут на зимние каникулы в курортный карпатский городок Яремче. Именно здесь уже седьмой год проходит фестиваль украинской культуры и традиций Winter Romantik Fest.

"В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание гуцульской авторской кухне, – говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – На Святой вечер вместе с ведущими Тимуром Мирошниченко (телеканал "Украина"), Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир (телеканал "1+1") приготовим кутью по старинным гуцульским рецептам. Дети примут участие в разрисовывании рождественских имбирных пряников. Также научимся мастерить наряды и аксессуары для вертепа. На Рождество звезды попадут на мастер-класс и дегустацию карпатских блюд, приготовленных по авторским рецептам".

Виталий Борисюк, Иван Гаврон и Ольга Сумская уже не первый год будут встречать Рождество в Карпатах. Фото: romantikspahotels.ua

На фестивале будут звучать колядки и праздничные песни в исполнении этно-коллективов, а также именитых артистов: Аурики Ротару, Наталии Бучинской, Ольги Сумской и Виталия Борисюка. В этом году также каждый участник праздника сможет отметить Рождество, поучаствовав в костюмированном театральном действии.

"Карпатская кухня настолько колоритна и неповторима, – говорит актриса и телеведущая Ольга Сумская. – Я очень люблю готовить и коллекционирую хорошие рецепты национальной кухни, и карпатские кулинары для меня – настоящая находка! Как изумительно здесь готовят первые блюда с грибами. Сколько потрясающих рецептов голубцов, бограча и кутьи. А вы пробовали местный карпатский чай или глинтвейн на основе домашнего вина? Это бесподобно!"

Ольга Сумская всегда творчески подходит к своим нарядам для Рождества. Фото: romantikspahotels.ua

Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. Поскольку традиционно на фестивале путем тайного голосования выберут лучший наряд вечера.

За годы проведения фестиваля Winter Romantik Fest приготовили 600 литров кутьи и более 9 тыс. вареников, установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров.

Фото: romantikspahotels.ua

В Romantik Spa Hotel научили гостей мастерить настоящую рождественскую звезду. Гости и участники фестиваля прослушали и выучили более 100 колядок, вместе пели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко. Более 2 тыс. гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле. У фестиваля есть и спортивные достижения – 15 медалей и сотни преодоленных километров спусков на горнолыжных трассах курорта Буковель.