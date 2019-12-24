Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Митрополит РПЦ владеет недвижимостью в Испании стоимостью около €1 млн – СМИ

Митрополит Русской православной церкви Иларион, скорее всего, получил пентхаус в испанской Альтее в подарок от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко, предполагает “Новая газета“.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Митрополит Иларион является владельцем пентхауса в Испании за 1 млн евро
Митрополит Иларион является владельцем пентхауса в Испании за 1 млн евро
hranitel.club

Митрополит РПЦ владеет недвижимостью в Испании стоимостью около €1 млн – СМИ
Глава отдела внешних связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион владеет пентхаусом в испанском городе Альтея стоимостью около €1 млн, говорится в расследовании “Новой газеты“, опубликованном 22 декабря.

По данным издания, Иларион владеет двухуровневым пентхаусом в кооперативе Mare Nostrum II площадью 235 м2 уже восемь лет. В апартаментах есть открытая и закрытая террасы, площадка для барбекю, бассейн и две спальни. В 2011 году стоимость пентхауса составлял €950 тыс.
В этом доме также владеют квартирами известная грузинская певица Тамара Гвердцители, российский режиссер Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.

Новая газета” отмечает, что Иларион редко приезжает в Альтею (достоверно известно только об одном его визите), однако в пентхаусе видели его мать.

Издание пишет, что квартиру иерарх РПЦ, вероятно, получил в подарок от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко: его официальной зарплаты не хватило бы на покупку недвижимости, хотя митрополит также получает доходы от продажи книг, фильмов и музыкальных произведений.

53-летний Иларион (Григорий Алфееев) – митрополит Волоколамский, викарий патриарха РПЦ, возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ.

Теги: Россия, РПЦ, Испания, церковь, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Палала". Вышел клип группы Kazka. Видео
  "Палала". Вышел клип группы Kazka. Видео
Галкин показал архивные снимки с голым торсом
Галкин показал архивные снимки с голым торсом
  "Уважение". Вышел сник-пик фильма об Артете Франклин. Видео
  "Уважение". Вышел сник-пик фильма об Артете Франклин. Видео
Берри показала, как выглядит с афрокосичками
Берри показала, как выглядит с афрокосичками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS