Митрополит Русской православной церкви Иларион, скорее всего, получил пентхаус в испанской Альтее в подарок от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко, предполагает “Новая газета“.

Митрополит РПЦ владеет недвижимостью в Испании стоимостью около €1 млн – СМИ

Глава отдела внешних связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион владеет пентхаусом в испанском городе Альтея стоимостью около €1 млн, говорится в расследовании “Новой газеты“, опубликованном 22 декабря.

По данным издания, Иларион владеет двухуровневым пентхаусом в кооперативе Mare Nostrum II площадью 235 м2 уже восемь лет. В апартаментах есть открытая и закрытая террасы, площадка для барбекю, бассейн и две спальни. В 2011 году стоимость пентхауса составлял €950 тыс.

В этом доме также владеют квартирами известная грузинская певица Тамара Гвердцители, российский режиссер Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.

Новая газета” отмечает, что Иларион редко приезжает в Альтею (достоверно известно только об одном его визите), однако в пентхаусе видели его мать.

Издание пишет, что квартиру иерарх РПЦ, вероятно, получил в подарок от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко: его официальной зарплаты не хватило бы на покупку недвижимости, хотя митрополит также получает доходы от продажи книг, фильмов и музыкальных произведений.

53-летний Иларион (Григорий Алфееев) – митрополит Волоколамский, викарий патриарха РПЦ, возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ.