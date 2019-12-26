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Варфоломей назвал автокефалию ПЦУ главным событием 2019 года

Вселенский патриарх Варфоломей сказал, что предоставление автокефалии Православной церкви Украины дало миллионам украинских православных братьев "возможность руководить делами местной церкви без зависимости от любой другой церкви".

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Вселенский патриарх заявил, что без просьбы со стороны ПЦУ Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела
Вселенский патриарх заявил, что без просьбы со стороны ПЦУ Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела
Фото: ЕРА

Вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Об этом 24 декабря сообщило греческое издание Оrthodoxtimes.

По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".

"Мы предоставили им полную автокефалию, как и всем другим церквям, в прошлые века и в последнее время, которым была предоставлена автокефалия от Вселенского патриархата. Вселенский патриархат является единственной церковью, которая, по священным канонам, имеет историческое право предоставления автокефалий. Мы предоставили им полную автокефалию", – сказал Варфоломей І.

Он подчеркнул, что без просьбы со стороны ПЦУ Вселенский патриархат не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

12 октября 2019 года автокефалию ПЦУ признала Православная церковь Греции. В связи с этим предстоятель РПЦ патриарх Кирилл прекратил упоминать во время богослужений архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима. 

8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул в диптихах имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. В РПЦ заявили, что прекратят упоминать Феодора ІІ во время богослужений.

Теги: православие, Варфоломей, Вселенский патриархат, Православная церковь Украины
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