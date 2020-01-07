ПЦУ запустит приложение для мобильных телефонов "Моя церковь"

В приложении "Моя церковь" можно будет найти наиболее востребованную информацию о церковной жизни, заявил спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий.

Приложение "Моя церковь" можно будет установить на IOS и Android Фото: ЕРА

Православная церковь Украины работает над внедрением приложения ПЦУ для мобильных телефонов, заявил 7 января в эфире "Громадського радіо" спикер ПЦУ архиепископ Евстратий.

По его словам, приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", – сказал архиепископ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.